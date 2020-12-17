США назвали способное "уничтожить мир" российское оружие

Напомним, что этот самолет был разработан еще в далеких 1950-х годах, однако, как отмечается в издании, все еще способен поразить мир. Также авторы полагают, что этот бомбардировщик подвергается регулярным улучшениям и остается главным элементом воздушной части ядерной триады России.

Помимо прочего в материале также обращается внимание на то, что бомбардировщик Ту-95 является одной из самых старых моделей, которыми вооружены ВКС. Авторы отметили, что этот самолет представляет из себя единственный винтомоторный бомбардировщик в мире, эксплуатируемым армией по сей день.