США назвали срок готовности новых артиллерийских пушек

По данным журналистов, на данный момент технология орудия находится лишь в разработке, но в конечном итоге именно она должна стать вооружением “с беспрецедентной дальностью поражения”. Также специалисты The Washington Times пишут, что пушка создается для участия в возможных военных конфликтах по всему миру, в рамках усилий Пентагона по установке систем дальнобойного точного ведения огня.

Если испытания пройдут успешно, то у Соединенных Штатов появится орудие, которое позволит противодействовать противнику, преграждая ему путь в точку отхода, а также блокируя отдельные зоны. Также новая пушка может быть использована для уничтожения приоритетных целей на дальних расстояниях.