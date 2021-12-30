США назвали свой главный козырь в случае войны с Китаем или Россией

Авторы говорят об альянсах США с другими странами по всему миру. В пример приводятся совместные учения американских ВМС, Королевских ВМС и Военно-воздушных сил Австралии, которые проводились в декабре в Индо-Тихоокеанском регионе. Отрабатывались тактические действия, необходимые на случай войны с Китаем.

«США имеют явное преимущество перед Китаем и Россией благодаря своим альянсам и партнёрским отношениям с десятками стран по всему миру», — отмечает издание.