США не решились доверить управление ядерным ударом автоматике

По его словам, искусственному интеллекту не доверят принимать решения, касающиеся использования ядерного вооружений США. Но при этом Шанахан отметил, что автоматика все же будет задействована, правда в мероприятиях со значительно менее рискованными действиями, в число которых могут войти прогнозирование поломок вертолетных двигателей и создание карт стихийных бедствий.

Напомним, что еще в апреле 2019 года военный эксперт Павел Подвиг рассказал, что “Периметр” был разработан в связи с желанием СССР гарантированно отслеживать запуск межконтинентальных баллистических ракет со стороны американских военных как с космоса, так и с земли.