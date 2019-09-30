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США не решились доверить управление ядерным ударом автоматике

Зато ИИ займется решением других военных вопросов
Директор Объединенного центра искусственного интеллекта при Пентагоне Джон Шанахан заявил, что Соединенные Штаты в планы американских властей не входит создание собственного аналога советско-российского комплекса для автоматического управления ответным ядерным ударом “Периметр”.

По его словам, искусственному интеллекту не доверят принимать решения, касающиеся использования ядерного вооружений США. Но при этом Шанахан отметил, что автоматика все же будет задействована, правда в мероприятиях со значительно менее рискованными действиями, в число которых могут войти прогнозирование поломок вертолетных двигателей и создание карт стихийных бедствий.

Напомним, что еще в апреле 2019 года военный эксперт Павел Подвиг рассказал, что “Периметр” был разработан в связи с желанием СССР гарантированно отслеживать запуск межконтинентальных баллистических ракет со стороны американских военных как с космоса, так и с земли.

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