США не сняли санкции с Huawei вопреки обещаниям Трампа

Несмотря на обещание американского президента Дональда Трампа об исключении китайской компании Huawei из «чёрного списка», Министерство торговли США дало указания своим работникам вести дела с Huawei как прежде. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на разосланное внутреннее письмо высокопоставленного чиновника.

Письмо направил персоналу Джон Сондерман (John Sonderman), заместитель директора Управление по обеспечению соблюдения правил экспорта США. В нём Сондерман требует, чтобы персонал продолжал обращаться с Huawei, как с компанией из «чёрного списка».

Американские компании по-прежнему должны получать одобрение на продажу товаров и технологий Huawei, подобные случаи требуется «заворачивать» с отсылкой на «чёрный список» и процедуру получения лицензии. Сондерман напомнил, что регулирование «чёрного списка» включает «презумпцию отказа» в отношении компаний, попавших в него.

То есть, несмотря на заявленные послабления в торговой войне между США и Китаем, на практике для Huawei пока ничего не изменилось.