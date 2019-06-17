США не верит в лидерство России в искусственном интеллекте из-за коррупции и давления на программистов

По мнению американского издания Defense Оne, Россия обречена на провал в своём стремлении завоевать лидерство в области искусственного интеллекта.

Издание отмечает: «Россия в безоговорочно потерпит неудачу в стремлении стать лидером в области ИИ из-за неспособности развивать культуру инноваций».

Среди причин грядущего провала отмечаются традиционная для России повсеместная коррупция, отсутствие должной защиты частной собственности, а также «всепроникающее» око служб безопасности. Также подчёркивается, что в России государство традиционно препятствует свободному потоку знаний через границы, поскольку Москва рассматривает бесконтрольное распространение информации как политическую и национальную угрозу.

Defense Оne отмечает: «Резиденты Сколково получили инвестиции от Microsoft, IBM и Intel. Тем не менее, из-за коррупции и государственного вмешательства многие из ведущих новаторов Сколково покинули Россию и сейчас работают в США и Европе». Более того, издание утверждает, что в России «любые разработки в области ИИ будут присваиваться государством, что будет препятствовать коммерческим инвестициям».