США не выдаст военным гиперзвуковые ракеты: нет денег

Причина в сокращении бюджета. Поэтому американские ВВС не смогут приобрести гиперзвуковые ракеты ARRW — AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon — бюджет предполагает не более $80 млн. К тому же все деньги будут отправлены на расширение программы испытаний гиперзвуковых ракет, а бюджет сокращён в силу того, что тестирование ракет ARRW идёт с задержками.

Уточняется, что проект бюджета может быть принят без изменений, поскольку является результатом множества консультаций.