США не выдаст военным гиперзвуковые ракеты: нет денег

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США не выдаст военным гиперзвуковые ракеты: нет денегБюджет сокращён из-за задержек в тестировании
Как сообщило американское издание Breaking Defence, согласно новому законопроекту о финансировании деятельности федерального правительства на 2022 финансовый год, который утвердил Конгресс США, ВВС США не получат запрошенные $161 млн на покупку 12 гиперзвуковых ракет производства компании Lockheed Martin.
Причина в сокращении бюджета. Поэтому американские ВВС не смогут приобрести гиперзвуковые ракеты ARRW — AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon — бюджет предполагает не более $80 млн. К тому же все деньги будут отправлены на расширение программы испытаний гиперзвуковых ракет, а бюджет сокращён в силу того, что тестирование ракет ARRW идёт с задержками.
Уточняется, что проект бюджета может быть принят без изменений, поскольку является результатом множества консультаций.
Источник: Breaking Defence