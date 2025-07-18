США не заменит контракты с Verizon и L3Harris на Starlink

По словам представителей агентства, SpaceX не делала попыток напрямую участвовать в этих контрактах. Также в FAA не рассматривают возможность использовать Starlink или другие спутниковые технологии как единственный канал связи в системах, связанных с обеспечением безопасности воздушного движения.

Ранее в Конгрессе высказывались предположения, что контракт с Verizon на сумму $ 2,4 миллиарда может быть расторгнут в пользу Starlink, особенно на фоне критики в адрес устаревших систем связи FAA со стороны Илона Маска.

Однако Минтранс США пояснил, что главная цель реформы — переход от медных линий к оптоволоконным, а не смена поставщика ради конкурентных преимуществ. Более 90% выделенных на телеком-сферу средств пойдут именно на замену инфраструктуры.

В рамках модернизации FAA тестирует различные технологии, включая спутниковую связь Starlink, в сотрудничестве с L3Harris. Всего в проекте задействованы около 200 компаний. Операторы обязались прекратить взимание платы за обслуживание устаревших систем, что позволит сэкономить $ 800 миллионов в год.