США объединились с немцами для создания первого беспилотного танка

Согласно имеющемуся описанию программы OMFV, новейшая разработка двух компаний будет действовать на поле боя одновременно с пехотой и основной ее целью будет участие в ближнем бою. К ключевым задачам боевой машины можно отнести маневрирование и поражение целей при помощи комбинированного оружия. Что интересно, боевая машина будет иметь два способа управления: при помощи экипажа или дистанционно.

Напомним, что Lynx — это новейшая разработка с передовыми системами защиты и вооружений. Немецкий концерн Rheinmetall впервые продемонстрировал данную машину в рамках французской выставки Eurosatory 2016.