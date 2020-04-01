Наука и технологии
Сегодня 10:08
США обогнали Китай по количеству смертей от коронавируса
Но все еще уступают Италии и Испании
Исследователи из американского Университета Джонса Хопкинса опубликовали данные, согласно которым число умерших от коронавируса пациентов в США достигло 3 415 человек.
Таким образом, страна обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса — на родине вируса от него скончались 3 309 человек. При этом стоит отметить, что лидером по количеству смертей от COVID-19 все еще является Италия — там на данный момент было зарегистрировано 12,4 тыс смертей. Второе место досталось Испании с их 8,2 тыс смертельных исходов.
Напомним, что на момент написания материала, в России зарегистрировано 2 337 случаев заражения новым коронавирусом, при этом только за последние сутки появилось 500 новых зараженных.