США обогнали Китай по количеству смертей от коронавируса

Таким образом, страна обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса — на родине вируса от него скончались 3 309 человек. При этом стоит отметить, что лидером по количеству смертей от COVID-19 все еще является Италия — там на данный момент было зарегистрировано 12,4 тыс смертей. Второе место досталось Испании с их 8,2 тыс смертельных исходов.

Напомним, что на момент написания материала, в России зарегистрировано 2 337 случаев заражения новым коронавирусом, при этом только за последние сутки появилось 500 новых зараженных.