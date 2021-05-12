Наука и технологии
Сегодня в 17:28
США обогнали Россию по количеству боевых вертолётов
И заняв более 50% мирового рынка
В сети появилась информация о том, что Россия уступила США по произведённым боевым вертолётам. Так, если Соединённые Штаты занимают первое место, то России досталось лишь второе.
По данным справочника Military Helicopters, принадлежащего британской издательской группе Shephard Media, на долю боевых вертолётов из России приходится 29% от общемирового рынка. В то же самое время аналогичный показатель у США составляет целых 62%, сообщает ТАСС.
При этом справочник указывает, что самыми популярными российскими вертолётами являются три модели: Ми-24/35, Ми-28 и Ка-52.
Российские разработки могут иметь преимущество в тех случаях, когда страны с ограниченным бюджетом пытаются получить новые возможности в сфере боевой вертолетной техники. Military Helicopters