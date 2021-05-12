США обогнали Россию по количеству боевых вертолётов

По данным справочника Military Helicopters, принадлежащего британской издательской группе Shephard Media, на долю боевых вертолётов из России приходится 29% от общемирового рынка. В то же самое время аналогичный показатель у США составляет целых 62%, сообщает ТАСС.

При этом справочник указывает, что самыми популярными российскими вертолётами являются три модели: Ми-24/35, Ми-28 и Ка-52.

Российские разработки могут иметь преимущество в тех случаях, когда страны с ограниченным бюджетом пытаются получить новые возможности в сфере боевой вертолетной техники. Military Helicopters