США обратили внимание на панику России из-за истребителей F-35

По мнению авторов издания, Россия якобы паникует из-за того, что США разместили в Европе свои истребители F-35 на постоянной основе из-за ситуации с Украиной. Отмечается, что эти истребители уже эксплуатируют или намерены купить 16 стран.

«К 2035 году только в Европе будет насчитываться более 500 самолётов F-35, подавляющее большинство из которых находится в руках пилотов НАТО, что скажется на России», — сообщает 19FortyFive.