США обратили внимание на панику России из-за истребителей F-35

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США обратили внимание на панику России из-за истребителей F-35В Европе будет 500 этих истребителей
В американских СМИ, в частности, в одном из военных изданий — 19FortyFive — муссируется тема паники России из-за появления в Европе истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.
По мнению авторов издания, Россия якобы паникует из-за того, что США разместили в Европе свои истребители F-35 на постоянной основе из-за ситуации с Украиной. Отмечается, что эти истребители уже эксплуатируют или намерены купить 16 стран.
«К 2035 году только в Европе будет насчитываться более 500 самолётов F-35, подавляющее большинство из которых находится в руках пилотов НАТО, что скажется на России», — сообщает 19FortyFive.
Источник: 19FortyFive