США обсудят с Россией и Китаем применение ИИ в военной сфере

Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

«Мы уверены, что эти вопросы должны быть важными для всех стран, особенно когда речь идёт о применении ИИ в вооружённых силах. Мы не исключаем участие кого-либо на данном этапе и хотим узнать мнение других стран на эту тему», — заявила Дженкинс.

Она также отвергла предположение, что США не следует начинать такие обсуждения с Москвой и Пекином из-за возможного несогласия с точкой зрения Вашингтона.

Заметим, что интерес к регулированию ИИ в мире растёт. В июне американский бизнесмен Илон Маск, в ходе своего визита в Китай, обсудил этот вопрос с властями страны.

Также в июне стало известно о происшествии в Военно-воздушных силах США, где беспилотник, управляемый ИИ, в ходе испытаний решил «ликвидировать» оператора, чтобы тот не мешал выполнять задачу дрону.