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Наука и технологии
00:37, 26 декабря 2023
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США обвинил Китай в слежке за американцами с помощью ИИ

Где доказательства?

В борьбе за доминацию на поле ИИ американские чиновники начали бить тревогу по поводу потенциального использования Китаем искусственного интеллекта не только для кражи торговых секретов, но и для сбора и накопления беспрецедентных объемов данных об американцах.

ФБР и разведывательные службы выражают опасения, что Китай, обладающий мощным потенциалом ИИ, может использовать эту технологию в качестве «усилителя» для хакерских операций. Директор ФБР Кристофер Врэй выступил в Кремниевой долине с резким предупреждением, подчеркнув, что Китай может использовать ИИ для накопления обширных персональных данных, что превзойдет все предыдущие масштабы кибершпионажа.

Это разоблачение последовало за арестом бывшего сотрудника Apple Сяоланга Чжана, обвиненного в краже коммерческих секретов, связанных с программой автопилота Apple.

Теневая борьба усиливается, поскольку обе страны борются за доминирование в технологии, имеющей далеко идущие последствия для экономики, геополитики и национальной безопасности.

Источник:WSJ
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Китай
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#сша
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#мнение
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#ФБР
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