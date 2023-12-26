США обвинил Китай в слежке за американцами с помощью ИИ

ФБР и разведывательные службы выражают опасения, что Китай, обладающий мощным потенциалом ИИ, может использовать эту технологию в качестве «усилителя» для хакерских операций. Директор ФБР Кристофер Врэй выступил в Кремниевой долине с резким предупреждением, подчеркнув, что Китай может использовать ИИ для накопления обширных персональных данных, что превзойдет все предыдущие масштабы кибершпионажа.

Это разоблачение последовало за арестом бывшего сотрудника Apple Сяоланга Чжана, обвиненного в краже коммерческих секретов, связанных с программой автопилота Apple.

Теневая борьба усиливается, поскольку обе страны борются за доминирование в технологии, имеющей далеко идущие последствия для экономики, геополитики и национальной безопасности.