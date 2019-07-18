США обвинила Турцию в шпионаже в пользу России

Белый дом настаивает на том, что из-за сбора разведданных со стороны российской стороны, США просто не может позволить Турции заниматься выпуском американских истребителей — слишком велик шанс изучения “передовых возможностей” F-35 российскими специалистами. Сотрудничество Соединенных Штатов с Анкарой уже снижает обороты, а целиком программа полностью свернется к 2020 году. Администрация Трампа рассчитывает на то, что уже до конца июля весь персонал, занятый на производстве американской военной техники, покинет территорию США.

Удивительно, что Соединенные Штаты пошли на такой рисковый шаг — на сегодняшний день Турция считается одним из ключевых участников программы F-35. По последним данным, в стране производится порядка 900 деталей для этих истребителей.