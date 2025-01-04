Наука и технологии
Опубликовано 04 января 2025, 21:00
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США обвинили Китай в хакерской атаке на Офис по санкциям

Но информации крайне мало
По информации газеты Washington Post, хакеры, «связанные с китайским правительством», атаковали Управление казначейства США, отвечающее за администрирование экономических санкций — Офис по санкциям.
США обвинили Китай в хакерской атаке на Офис по санкциям
© DC Studio / Freepik

Ранее Минфин США сообщил о крупном инциденте, когда хакеры получили доступ и похитили несекретные документы, но информации о пострадавших департаментах или пользователях не было. Однако позднее стало известно, что среди атакованных оказался офис, отвечающий за экономические санкции.

При этом власти Штатов стараются не афишировать подобные инциденты.

Источник:The Washington Post
Автор:Андрей Кадуков
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