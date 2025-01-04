США обвинили Китай в хакерской атаке на Офис по санкциям

Ранее Минфин США сообщил о крупном инциденте, когда хакеры получили доступ и похитили несекретные документы, но информации о пострадавших департаментах или пользователях не было. Однако позднее стало известно, что среди атакованных оказался офис, отвечающий за экономические санкции.

При этом власти Штатов стараются не афишировать подобные инциденты.