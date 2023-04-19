США обвинили Китай в шпионаже под видом научных исследований

18:16, 19 апреля 2023
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США обвинили Китай в шпионаже под видом научных исследованийИ в посягательстве на ресурсы Антарктиды
США обвинили Китай в шпионаже под маской строительства антарктической научной станции. Речь идёт о пятой исследовательской станции КНР в Южном полярном круге, расположенной на острове Инэкспрессибл. В 2018 году строительство было заморожено, а сейчас его возобновили.
Китай отрицает использование станции для шпионажа, но специалисты из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) убеждены, что установленное на станции оборудование позволит Пекину отслеживать телеметрические данные ракет, запуск которых происходит с космодрома «Арнем» в Австралии.
Своё слово вставил и Пентагон, утверждающий, что присутствие Китая в Антарктиде говорит о посягательстве на природные ресурсы континента.