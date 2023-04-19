США обвинили Китай в шпионаже под видом научных исследований

Китай отрицает использование станции для шпионажа, но специалисты из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) убеждены, что установленное на станции оборудование позволит Пекину отслеживать телеметрические данные ракет, запуск которых происходит с космодрома «Арнем» в Австралии.

Своё слово вставил и Пентагон, утверждающий, что присутствие Китая в Антарктиде говорит о посягательстве на природные ресурсы континента.