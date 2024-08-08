США обвинили Китай в замусоривании космоса из-за запуска спутников связи

Такое заявление сделала американская космическая компания Slingshot Aerospace. Китайская ракета Long March 6A вывела 18 спутников Qianfan на полярную орбиту высотой около 800 км. Эти спутники являются началом планируемой мегаконстелляции — группы из множества спутников, работающих вместе с целью предоставления широкополосного доступа в Интернет.

Спутниковая группировка под названием «Тысяча парусов» будет состоять из более чем 14 тысяч аппаратов, расположенных на низкой орбите. Компания Slingshot Aerospace, которая отслеживает космическое пространство, обнаружила, что ряд неопознанных объектов движется по той же орбитальной траектории, что корпус ракеты и выведенные спутники.

Было обнаружено более 50 обломков, представляющих опасность для спутников на орбите ниже 800 км.

«Благодаря этому обнаружению Slingshot Aerospace выполнила дополнительные задачи по сбору информации об объектах, чтобы в будущем облегчить отслеживание и определение их характеристик», — отметил портал SpaceNews.