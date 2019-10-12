США обвинили Павла Дурова в незаконной продаже криптовалюты на 1,7 млрд долларов

По словам комиссии, компания должна была зарегистрировать продажу собственной криптовалюты как сделку с ценными бумагами. Однако ни Telegram, ни ее дочерняя компания не предоставили информацию о своем бизнесе, финансовом состоянии, а также менеджменте и рисках, как следовало бы сделать по Закону о ценных бумагах США.”Наши чрезвычайные меры направлены на то, чтобы помешать попытке Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы полагаем, были проданы незаконно.”, - рассказал соруководитель отдела правоприменения SE Стефани Авакян.

Обе компании начали привлечение финансирования через продажу еще в январе прошлого года. По словам комиссии по ценным бумагам и биржам США с этого времени они накопили порядка 1,7 млрд долларов. Компании продали с дисконтом 2,9 млрд собственной валюты Gram. Сообщается, что из 171 инвесторов купивших токены, 39 являются жителями США. В целом, американские инвесторы приобрели более 1 млрд токенов, общая сумма которых составила 424,5 млн долларов.