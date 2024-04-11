Американский Минфин напрямую обвинил Россию в обходе санкционных ограничений посредством стейблкоинов — криптоактивов, стоимость которых привязана к фиатной валюте — обычным деньгам. Как отмечено в отчёте, наибольший объём трансграничных платежей приходится на блокчейн Solana — 47%, на втором месте — сеть Ethereum. К тому же Минфин США предупредил об использовании Россией стейблкоина USDT «для незаконной деятельности». Согласно отчёту, ведомство утверждает, что для обхода санкций и «продолжения финансирования своей военной машины Россия постепенно использует другие способы оплаты, такие как стейблкоин Tether». Компания Tether — разработчик стейблкоина USDT.

Поэтому американское ведомство не просто хочет контролировать платежи, а иметь рычаги влияния на любые зарубежные криптовалютные сервисы.

«Haшa пpoблeмa в тoм, чтo cубъeкты вcё чaщe нaxoдят cпocoбы cкpывaть cвoю личнocть и пepeмeщaть pecуpcы c пoмoщью виpтуaльнoй вaлюты. Mы oпacaeмcя, чтo бeз дeйcтвий Koнгpecca пo пpeдocтaвлeнию нaм дoпoлнитeльныx пoлнoмoчий мacштaбы пpoблeмы будут тoлькo pacти», — зaявил замминистра финансов США Aдeвaлe Aдeйeмo, подразумеввая под «субъектами», в том числе Россию и КНДР.