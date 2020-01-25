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США обвинили в плагиате нового логотипа Космических сил
Он похож на эмблему из сериала “Звездный путь”
Буквально вчера президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал на своей официальной странице в Twitter новую эмблему Космических сил страны, чем вызвал бурную реакцию общественности.
”После обсуждения с нашими военачальниками, дизайнерами и другими специалистами я рад представить новую эмблему Космических сил США, шестого вида наших великолепных вооруженных сил”, - поделился Дональд Трамп. Новая эмблема состоит их схематического изображения ракеты на фоне спутника, звезд и земного шара. Однако многие не оценили дизайнерское решение, которое было принято для нового логотипа. Дело в том, что в нем пользователи разглядели эмблему из популярного научно-фантастического сериала “Звездный путь”.
Стоит признать, что эмблемы хоть и не идентичны, но схожие фрагменты действительно имеются.