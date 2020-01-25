США обвинили в плагиате нового логотипа Космических сил

”После обсуждения с нашими военачальниками, дизайнерами и другими специалистами я рад представить новую эмблему Космических сил США, шестого вида наших великолепных вооруженных сил”, - поделился Дональд Трамп. Новая эмблема состоит их схематического изображения ракеты на фоне спутника, звезд и земного шара. Однако многие не оценили дизайнерское решение, которое было принято для нового логотипа. Дело в том, что в нем пользователи разглядели эмблему из популярного научно-фантастического сериала “Звездный путь”.