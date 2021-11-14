США обвинили в утаивании авиаударов, унёсших жизни десятков мирных жителей

По данным наших коллег, удары были нанесены в районе сирийского Багуза 18 марта 2019 года. Началось всё с того, что американский штурмовик F-15E сбросил на толпу людей 227-килограммовую бомбу, а следом за ней была сброшена ещё одна, но уже весом 900 кг.

Газета также сообщила, что эти два удара были одними из крупнейших по числу жертв среди гражданского населения за то время, что США вели боевые действия на территории Сирии. Тогда от бомб погибло около 70 мирных жителей.

Отметим, что также стало известно об использовании бульдозера для того, чтобы сравнять место ударов с землей. При этом высшее военное командование не стали уведомлять о произошедшем.