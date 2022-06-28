США объяснили, почему Израиль не стал вооружать Украину системой «Железной купол»

Как отмечается, существует несколько версий отказа. Одна из них касается плохой логистики, вторая — российского присутствия в Сирии. Но The National Interest настаивает на том, что на самом деле Израиль не хочет передать свою ПРО Украине из-за её недостатков, которые сразу же вскроются российскими ракетами.

Эффективность ПРО рассчитывается по количеству пострадавших мирных жителей и коэффициента перехватов ракет. Эти показатели были одинаковыми во время операций «Литой свинец» и «Облачный столп», которые начинали после развёртывания системы ПРО «Железный купол». По мнению издания, отсутствие спроса на эту систему говорит само за себя.

«Израильские военные планировщики полностью осознают, что разнообразный парк современных ракет России может выявить серьёзные недостатки оружия, которое в последние годы стало символом национальной гордости и военной доблести», — подчеркнуло The National Interest.