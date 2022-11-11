США объяснили свою провокацию с крылатыми ракетами в Арктике в отношении России

Военный прямо признал, что это была провокация в отношении России, чтобы показать возможности союзников и «сдержать российскую агрессию». При этом Мельников подчеркнул, что силы специальных операций не пытаются усилить эскалацию.

«Это ставит эту штуку в зону досягаемости России. Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», — приводит издание Stars and Stripes заявление подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова.