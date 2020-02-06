США объявили конкурс на разработку защиты от гиперзвукового оружия

Так, тендер Hypersonic Defense Regional Glide Phase Weapons System был выставлен в связи с желанием американских военных получить на вооружение самой современной системы защиты подобного класса. Что интересно, в правилах тендера говорится о том, что военные смогут выбрать сразу несколько разработчиков для прототипа, а также вообще полностью отказаться “конкурса”.

Также уже сейчас известно, что с компанией-победителем будет заключен полноценный контракт на доработку прототипа системы, представленного в рамках конкурса, а также будут проведены совместные с военными испытания с перехватом виртуальной цели. На данный момент нет никакой информации о точных сроках разработки, но при этом уже сейчас можно предположить, что создание рабочей версии системы защиты от гиперзвукового оружия может занять несколько лет.