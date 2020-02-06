Ferra

США объявили конкурс на разработку защиты от гиперзвукового оружия

Точных сроков реализации финального проекта все еще нет
Американское издание Defense News опубликовало материал, в котором рассказало об объявлении властями США нового тендера. Компаниям до 19 марта предлагается подать заявку на создание новейшей системы защиты от гиперзвукового оружия.

Так, тендер Hypersonic Defense Regional Glide Phase Weapons System был выставлен в связи с желанием американских военных получить на вооружение самой современной системы защиты подобного класса. Что интересно, в правилах тендера говорится о том, что военные смогут выбрать сразу несколько разработчиков для прототипа, а также вообще полностью отказаться “конкурса”.

Также уже сейчас известно, что с компанией-победителем будет заключен полноценный контракт на доработку прототипа системы, представленного в рамках конкурса, а также будут проведены совместные с военными испытания с перехватом виртуальной цели. На данный момент нет никакой информации о точных сроках разработки, но при этом уже сейчас можно предположить, что создание рабочей версии системы защиты от гиперзвукового оружия может занять несколько лет.