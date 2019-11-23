США объявили о новых санкциях за цензуру интернета

Введение в санкционный список министра Ирана Мохаммада Джавада Азери Джахроми обусловлено его причастием к масштабной интернет-цензуре в стране. ”Доступ в интернет в Иране, находящийся под управлением министерства Азери Джахроми, был заблокирован на несколько дней в ноябре из, как заявляют власти Ирана, соображений национальной безопасности, на фоне протестов против режима, проходивших по всей стране”, - сообщили в Минфине США.

Отмечается, что Джахроми был сторонником “репрессивной цензуры в интернете”. Кроме того, по информации Минфина, он также был задействован в осуществлении слежки за оппозиционерами. На данный момент Соединенные Штаты приняли решение заморозить все активы Джахроми, а также ограничить взаимодействие американских граждан с министром Ирана.