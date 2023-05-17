США объявили вознаграждение в $10 млн за «голову» российского хакера

Уточняется, что россиянину уже предъявлены обвинения. Более того, против него введены санкции Министерства финансов США.

Помимо этого, Госдеп обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников, т.к. она стала для них «безопасной гаванью». По мнению Вашингтона, хакеры могут безнаказанно проводить операции против США и их партнёров.

Известно, что Матвеев родился в 1992 году, прописан в Калининграде. Его основные псевдонимы, под которыми он работает — BORISELCIN и WAZAWAKA.

Напомним, что ещё в октябре 2022 года российская хакерская группировка Killnet обрушила правительственные сайты ряда штатов США.

Согласно данным, атаке подверглись официальные ресурсы Алабамы, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Флориды, Аляски, Гавайев, Айдахо, Индианы, Канзаса, Кентукки и Миссисипи.