Опубликовано 26 сентября 2025, 17:26
США обяжут иностранных производителей процессоров увеличить выпуск внутри страны

Правительство борется с зависимостью от импорта
США готовят новые меры, чтобы сократить зависимость от иностранных микросхем. По информации Wall Street Journal, власти намерены обязать производителей чипов выпускать в стране столько же полупроводников, сколько они импортируют.
Если компании не смогут соблюдать это правило в долгосрочной перспективе, планируется введение тарифов. Инициатива связана с попытками администрации Дональда Трампа стимулировать отечественное производство и обеспечить экономическую безопасность.

Идея уже обсуждалась с руководителями международных компаний, производящих полупроводники. Речь шла о том, что соблюдение локального производства может позволить фирмам избежать высоких импортных пошлин и постепенно наращивать мощности заводов в США.

По оценкам экспертов, новая политика стимулирует иностранные корпорации инвестировать миллиарды долларов в американскую промышленность. Власти видят в этом способ снизить риски для национальной экономики и уменьшить зависимость от зарубежных поставок.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
