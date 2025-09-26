США обяжут иностранных производителей процессоров увеличить выпуск внутри страны

Если компании не смогут соблюдать это правило в долгосрочной перспективе, планируется введение тарифов. Инициатива связана с попытками администрации Дональда Трампа стимулировать отечественное производство и обеспечить экономическую безопасность.

Идея уже обсуждалась с руководителями международных компаний, производящих полупроводники. Речь шла о том, что соблюдение локального производства может позволить фирмам избежать высоких импортных пошлин и постепенно наращивать мощности заводов в США.

По оценкам экспертов, новая политика стимулирует иностранные корпорации инвестировать миллиарды долларов в американскую промышленность. Власти видят в этом способ снизить риски для национальной экономики и уменьшить зависимость от зарубежных поставок.