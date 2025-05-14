США обяжут производителей встраивать геотрекеры в процессоры и видеокарты

Документ, представленный сенатором Томом Коттоном, касается не только чипов для ИИ, но и всех устройств, попадающих под экспортные ограничения, включая серверы для высокопроизводительных вычислений (HPC) и мощные графические процессоры, такие как NVIDIA RTX 4090 и 5090.

Законопроект требует, чтобы такие чипы могли определять свое физическое местоположение, что позволит правительству США контролировать их использование после экспорта. Производители, такие как AMD, Intel и NVIDIA, будут обязаны внедрить эту технологию в свои продукты в течение шести месяцев после принятия закона.

Кроме того, компании должны будут поддерживать централизованный реестр данных о местоположении чипов и уведомлять Бюро промышленности и безопасности (BIS) о любых попытках несанкционированного перемещения или вмешательства.

Закон также предполагает проведение годовых проверок совместно с Министерством обороны для оценки необходимости введения дополнительных мер безопасности в будущем.