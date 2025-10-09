США одобрили первые поставки чипов Nvidia в ОАЭ в рамках сотрудничества

Опубликовано 09 октября 2025, 15:451 мин.
США одобрили первые поставки чипов Nvidia в ОАЭ в рамках сотрудничестваРазрешение связано с инвестициями
США одобрили несколько миллиардов долларов поставок чипов Nvidia в Объединённые Арабские Эмираты. Это первый шаг по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которое было достигнуто между странами в мае.
Одобрение лицензий последовало после того, как Эмираты представили конкретные планы по инвестициям на американской территории. Размеры поставок чипов и объём инвестиций официально не раскрываются.
Соглашение предусматривает, что ОАЭ инвестируют в США сумму, сопоставимую с получаемыми поставками чипов, и на первом этапе разрешения не включают оборудование для локального партнёра G42. Вопрос о сроках выдачи последующих лицензий будет зависеть от реализации инвестиционных планов Эмиратов.
Регион Персидского залива является ключевым рынком для ИИ-технологий. Предоставленные лицензии помогают американским компаниям укрепить позиции и снизить влияние китайских производителей на местном рынке.