США одобрили первые поставки чипов Nvidia в ОАЭ в рамках сотрудничества

Одобрение лицензий последовало после того, как Эмираты представили конкретные планы по инвестициям на американской территории. Размеры поставок чипов и объём инвестиций официально не раскрываются.

Соглашение предусматривает, что ОАЭ инвестируют в США сумму, сопоставимую с получаемыми поставками чипов, и на первом этапе разрешения не включают оборудование для локального партнёра G42. Вопрос о сроках выдачи последующих лицензий будет зависеть от реализации инвестиционных планов Эмиратов.

Регион Персидского залива является ключевым рынком для ИИ-технологий. Предоставленные лицензии помогают американским компаниям укрепить позиции и снизить влияние китайских производителей на местном рынке.