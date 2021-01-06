Наука и технологии
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США официально обвинили Россию в хакерской атаке на правительство и военных
Речь о взломе SolarWinds
Сразу несколько агентств кибербезопасности США, а именно ФБР, CISA, ODNI и АНБ, официально обвинили Россию в хакерской атаке на правительство и военных. Речь о взломе SolarWinds.
Напомним, что в конце 2020 года стало известно о том, что команда хакеров заразила вирусом рассылку обновления компании SolarWinds. Впоследствии это привело к тому, что более тысячи клиентов компании также заразились вредоносом. Причем в их число вошла и американская компания Microsoft, которая рассылала зараженные вирусом обновления в том числе властным и военным структурам США.
Для установления источника атаки в США сформировали целую группу, состоящую их сотрудников ФБР, АНБ, CISA и ODNI. Они же и пришли к выводу, что взлом, вероятнее всего, был произведен российской стороной.