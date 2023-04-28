Наука и технологии
20:36, 28 апреля 2023
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США официально признали потерю конкурентоспособности в производстве современных технологий

Об этом заявил советник президента США Салливан

Официальный представитель Белого дома, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США утратили конкурентоспособность в сфере производства современных передовых технологий.

Он подчеркнул, что в стране подорвано производство полупроводников и других критически важных технологий. По словам Салливана, подобная ситуация угрожает не только дальнейшему экономическому развитию Штатов, но и является прямым вызовом нацбезопасности.

Также Салливан заявил, что США производят только около 10% от мирового объёма полупроводников, а основное производство сосредоточено «совсем в другом месте».

«США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее», — заявил Салливан.

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