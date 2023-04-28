США официально признали потерю конкурентоспособности в производстве современных технологий

США официально признали потерю конкурентоспособности в производстве современных технологийОб этом заявил советник президента США Салливан
Официальный представитель Белого дома, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США утратили конкурентоспособность в сфере производства современных передовых технологий.
Он подчеркнул, что в стране подорвано производство полупроводников и других критически важных технологий. По словам Салливана, подобная ситуация угрожает не только дальнейшему экономическому развитию Штатов, но и является прямым вызовом нацбезопасности.
Также Салливан заявил, что США производят только около 10% от мирового объёма полупроводников, а основное производство сосредоточено «совсем в другом месте».
«США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее», — заявил Салливан.