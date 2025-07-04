США ограничат экспорт ИИ-чипов в Малайзию и Таиланд

Согласно проекту, запреты будут касаться чипов, которые ранее уже были запрещены к прямой продаже в КНР. Подозрения в обходных поставках через Юго-Восточную Азию усилились на фоне роста экспорта чипов в Малайзию, а также инвестиций в регион со стороны таких компаний, как Oracle.

Планируемые ограничения должны дополнить уже действующие с 2022 года меры, направленные на сдерживание китайского ИИ-сектора. Однако пока проект далек от финального варианта и может быть изменен.

Отдельно рассматривается возможность частичных исключений из правил. Компании, зарегистрированные в США и дружественных странах, смогут временно продолжить поставки без получения лицензий. Также предусмотрены меры по минимизации рисков для цепочек поставок, так как многие производственные этапы полупроводников проходят именно в Юго-Восточной Азии.