США ограничили поставки ПО для полупроводников в Китай

Опубликовано 29 мая 2025, 17:041 мин.
США ограничили поставки ПО для полупроводников в КитайНовые запреты требуют лицензий на ключевые технологии
США ввели новые ограничения на экспорт ряда товаров в Китай, включая программное обеспечение для проектирования микрочипов и химические вещества. Компании теперь обязаны получать специальные лицензии для отправки этих продуктов китайским клиентам. Более того, у некоторых поставщиков уже отозвали ранее выданные разрешения.
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Новые меры затрагивают важные отрасли, которые играют ключевую роль в производстве полупроводников и других высокотехнологичных продуктов. Под ограничения попали электронное дизайнерское ПО, такое как программы Cadence, Synopsys и Siemens EDA, а также химикаты, используемые в полупроводниковой промышленности, и оборудование для авиации.
Многие фирмы получили уведомления от Министерства торговли США, в которых им сообщается о необходимости новых лицензий для экспорта в Китай. Хотя речь не идет о полном запрете, заявки на экспорт теперь будут рассматриваться индивидуально, что усложняет и замедляет поставки.