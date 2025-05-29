США ограничили поставки ПО для полупроводников в Китай

Новые меры затрагивают важные отрасли, которые играют ключевую роль в производстве полупроводников и других высокотехнологичных продуктов. Под ограничения попали электронное дизайнерское ПО, такое как программы Cadence, Synopsys и Siemens EDA, а также химикаты, используемые в полупроводниковой промышленности, и оборудование для авиации.

Многие фирмы получили уведомления от Министерства торговли США, в которых им сообщается о необходимости новых лицензий для экспорта в Китай. Хотя речь не идет о полном запрете, заявки на экспорт теперь будут рассматриваться индивидуально, что усложняет и замедляет поставки.