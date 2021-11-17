США оказалось одним из лидеров по закупке секретной российской продукции

Крупнейшим покупателем секретной российской продукции за январь-сентябрь стала Африканская страна Алжир. Она больше всего заинтересована в авиационной технике и вооружениях. На втором месте, к удивлению, оказались США, далее идут Чехия, Китай, Индия, ОАЭ, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.



Понятие секретного экспорта включает в себя поставки оружия, боеприпасов, военных и гражданских самолетов и вертолетов, а также некоторых ядерных материалов, среди них продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов.



В феврале этого года стало известно, что в прошлом году объем секретного экспорта из России обвалился на 16 процентов. Причиной падения продаж, как утверждал замминистра обороны Александр Фомин, стала пандемия коронавируса, которая заставила отложить поставки вооружений. Глава группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов отмечал, что около четверти контрактов пришлось перенести с 2020 года на 2021-й.