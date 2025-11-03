США окончательно запретили поставки чипов Nvidia Blackwell в Китай

Решение последовало после заявления Трампа о том, что самые мощные американские ИИ-чипы останутся доступны только для внутреннего рынка. Это означает, что Nvidia продолжит работу в условиях жёстких экспортных ограничений, несмотря на недавние попытки улучшить отношения между США и Китаем.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг ранее отмечал, что выручка его компании в Китае упала до нуля после введения ограничений. До этого страна занимала значительную долю в доходах компании, принося миллиарды долларов.