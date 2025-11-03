США окончательно запретили поставки чипов Nvidia Blackwell в Китай

Опубликовано 03 ноября 2025, 09:001 мин.
США окончательно запретили поставки чипов Nvidia Blackwell в КитайТрамп заявил, что доступ получат только американцы
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что компания Nvidia не сможет продавать свои передовые чипы Blackwell в Китай. Таким образом, планы компании по возвращению на китайский рынок искусственного интеллекта (ИИ) вновь остановлены.
Решение последовало после заявления Трампа о том, что самые мощные американские ИИ-чипы останутся доступны только для внутреннего рынка. Это означает, что Nvidia продолжит работу в условиях жёстких экспортных ограничений, несмотря на недавние попытки улучшить отношения между США и Китаем.
Глава Nvidia Дженсен Хуанг ранее отмечал, что выручка его компании в Китае упала до нуля после введения ограничений. До этого страна занимала значительную долю в доходах компании, принося миллиарды долларов.