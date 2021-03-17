Наука и технологии
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США оснастят Северную Македонию собственными бронемашинами Stryker
Общая сумма сделки между странами оценивается примерно в 210 млн долларов
В сети появилась информация о крайне «интересной» инициативе американских властей. Как оказалось, США оснастят Северную Македонию собственными бронемашинами Stryker. И всё ради обеспечения безопасности своего союзника по НАТО.
Сообщается, что в общей сложности северомакедонские военные получат 54 единиц боевой техники, пишет Военное Обозрение. При этом общая сумма сделки оценивается в около 210 млн долларов.
Ожидается, что за эти деньши США поставит союзнику машины пехоты M1126 (ICV), командные машины M1130 (CV) и самоходные минометы M1129 (MCV). Также американцы отдадут в пользование пулемёты M2A1 калибра 12,7-мм, дымовые гранатометы М6, радиостанции и т.д.
Напомним, что Северная Македония стала членом НАТО в марте 2020 года. Тогда же флаг страны был поднял в штаб-квартире НАТО.