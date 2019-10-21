США оснастят свои корабли лазерным оружием

По имеющимся данным, мощность луча такого лазера составит 150 кВт, что должно позволить с еще большей эффективностью, чем прежде, поражать небольшие суда и беспилотники. Что интересно, Northman Grumman выиграла контракт на разработку и производство данного оружия еще в 2015 году, а через три года военно-морские силы США официально объявили о том, что они планируют установить боевой лазерный комплекс на собственные корабли.

Напомним, что ранее считалось, что испытания нового лазерного оружия пройдут в четвертом квартале 2019 финансового года. Но, судя по всему, сроки будут немного отодвинуты в связи с нехваткой времени на подготовку.