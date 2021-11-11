США оснастят все автомобили защитой от пьяных водителей

Наука и технологии
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США оснастят все автомобили защитой от пьяных водителейКоторые являются причиной огромного количества аварий
В США приняли пакет законов, касающихся транспортной инфраструктуры страны. Один из законов обязывает всех автопроизводителей, чьи автомобили продаются на американском рынке, устанавливать в них системы предотвращения вождения в пьяном виде.
Такая технология в обязательном порядке должна быть внедрена до 2026 года. Конкретики пока нет, речь идёт о системах мониторинга, которые не позволят водителям в нетрезвом состоянии управлять автомобилем. Министерство транспорта должно выбрать технологию, удовлетворяющую всем требованиям, после чего начнётся процесс законодательного оформления правил пользования системой.
«Это — начало конца вождения в нетрезвом виде. Технология убьёт убийцу №1 на дорогах Америки», такое мнение выразил Алекс Отте, президент организации «Матери против вождения в нетрезвом виде».
Источник: Los Angeles Times