США оснастят все свои ударные корабли новейшим гиперзвуковым оружием

Советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что благодаря перевооружению военного флота армия будет иметь возможность держать под прицелом цели с более дальних дистанций, сообщаетhttps://www.defensenews.com/naval/2020/10/21/all-us-navy-destroyers-will-get-hypersonic-missiles-trumps-national-security-advisor-says/ Defense News. Данное преимущество является решающим, так как именно повышение таких качеств, как боевая мощь и дальность поражения решают ”проблему удержания Китая на расстоянии вытянутой руки в Азиатско-Тихоокеанском регионе”.

Но при этом он также отмечает, что на сегодняшний день конструкция разгонного блока американских гиперзвуковых ракет делает их слишком большими для размещения в пусковых установках. Но данный вопрос рано или поздно все же обещает быть решенным благодаря модернизации кораблей.