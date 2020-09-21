США отказались обсуждать с Россией выведение ядерного оружия из Европы

Соответствующее заявление сделал спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли, попутно рассуждая о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, пишет издание Коммерсант. Также американский чиновник рассказал о готовности Соединенных Штатов разговаривать с Россией о гарантиях ядерного сдерживания — правительство страны вполне серьезно относится к позиции российской стороны. Но при этом США отказываются вывозить имеющееся у страны ядерное оружие даже с одного места его складирования.

Правда, стоит отметить, что спецпосланник президента при этом добавил, что Вашингтон также не требует чего-то подобного от российских властей.