Наука и технологии
Сегодня 16:18
США отказались от термоядерных бомб в новых бомбардировщиках
Но при этом задумываются об установке на него гиперзвуковых ракет
Американское издание The Drive опубликовало материал, в котором рассказало о том, что стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, созданные специалистами из США, впредь будут лишены термоядерных бомб B61-7 и B83-1 в качестве вооружения, но при этом все оставят “при себе” крылатые ракеты AGM-86B Air Launched Cruise Missile с термоядерными боеголовками W80-1.
Так, если верить данным представителей американских СМИ, данное решение было принято в связи с обеспокоенностью Пентагона, тянущейся еще с 50-х годов прошлого века, касательно возможностей B-52H Stratofortress по проникновению в зону действия технологий противовоздушной обороны потенциального противника.
Также The Drive отдельно отметило, что запланированная эксплуатация B-52H Stratofortress будет продлена до 2050 года, при этом в случае, если все пойдет планам военных, то данный бомбардировщик в дальнейшем могут оснастить и полноценным гиперзвуковым оружием.