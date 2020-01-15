США отказались от термоядерных бомб в новых бомбардировщиках

Так, если верить данным представителей американских СМИ, данное решение было принято в связи с обеспокоенностью Пентагона, тянущейся еще с 50-х годов прошлого века, касательно возможностей B-52H Stratofortress по проникновению в зону действия технологий противовоздушной обороны потенциального противника.

Также The Drive отдельно отметило, что запланированная эксплуатация B-52H Stratofortress будет продлена до 2050 года, при этом в случае, если все пойдет планам военных, то данный бомбардировщик в дальнейшем могут оснастить и полноценным гиперзвуковым оружием.