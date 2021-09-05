США отказались от закупки российских двигателей для ракет РД-180

До этого ULA, представляющий из себя объединение корпораций Boeing и Lockheed Martin, запланировал еще как минимум 29 запусков. Все они будут совершены в интересах Минобороны США, NASA, Amazon и прочих заказчиков, работающих с компаниями на коммерческой основе.

Напомним, что на сегодняшний день США закупили 122 двигателя РД-180. На ракетах установлены лишь 3-4 из них, в то время как оставшиеся экземпляры находится на складах.