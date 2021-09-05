США отказались от закупки российских двигателей для ракет РД-180

Наука и технологии
Сегодня в 06:26
США отказались от закупки российских двигателей для ракет РД-180И всё из-за свёртывания программы разработки ракет Atlas V
Соединённые Штаты всё же прекратили закупки российских ракетных двигателей РД-180. Это те самые двигатели, которые использовались при производстве американских ракет Atlas V.
Связано такое решение с завершением продаж непосредственно ракет, рассказал исполнительный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно. Как пишет The Verge, уже к середине 2020-х годов их планируется до конца вывести из эксплуатации.
До этого ULA, представляющий из себя объединение корпораций Boeing и Lockheed Martin, запланировал еще как минимум 29 запусков. Все они будут совершены в интересах Минобороны США, NASA, Amazon и прочих заказчиков, работающих с компаниями на коммерческой основе.
Напомним, что на сегодняшний день США закупили 122 двигателя РД-180. На ракетах установлены лишь 3-4 из них, в то время как оставшиеся экземпляры находится на складах.