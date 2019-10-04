Наука и технологии
Сегодня 13:51
США отказались воспользоваться российскими ракетами для доставки астронавтов на орбиту
Несмотря на совет России “подумать”
Появилась информация о том, что Роскосмос в следующем году направит к МКС только два пилотируемых корабля “Союз”. Связано такое решение с тем, что американская сторона не подала в этот раз заявку на третий корабль, который нужен был как раз для доставки их астронавтов и груза на орбиту.
”Чтобы третий “Союз” запустить, его надо сделать. В принципе, это было бы выходом, если бы об этом думали раньше. Предвидя такую ситуацию, заказав такой корабль, можно было бы иметь резервы”, — рассказал куратор пилотируемой программы в Роскосмосе Сергей Крикалев.
Что важно, российская сторона, по словам имеющих отношение к отрасли информаторов, неоднократно призывала США не спешить с отказом от ее услуг и перестраховаться. Но Соединенные Штаты все равно отказались от помощи России, в результате чего в 2020 году на МКС впервые в истории полетит исключительно российский экипаж.
Самое читаемое