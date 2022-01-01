США отложат внедрение 5G из-за сбоев в электронике самолётов

Обращение вызвано тем, что сети 5G действуют на электронику самолётов, подвергая опасности жизни пассажиров и экипажей. Для безопасности полётов ведомствам придётся перенаправить самолёты по маршрутам, на которых нет должных условий для гарантированно безопасной посадки. По словам Буттеджаджа и Диксона, подобная ситуация вызовет волнообразный эффект во всей системе воздушного транспорта США.

Чиновники говорят о необходимости отсрочить запуск сетей на две недели, потому что за это время ведомства смогут обеспечить безопасность полётов, определив аэропорты с безопасной буферной зоной. Также это даст возможность пассажирам пользоваться 5G, в то время как приоритетные взлётно-посадочные полосы будут защищены.