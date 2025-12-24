США отложили введение новых пошлин на китайские чипы до 2027 года

Официальная ставка пошлин будет объявлена не менее чем за 30 дней до введения. Власти США считают, что стремление Китая к доминированию в отрасли необоснованно ограничивает американскую торговлю. Китайское посольство в Вашингтоне осудило это решение, заявив, что оно дестабилизирует глобальные цепочки поставок.

Данный шаг также направлен на снижение напряженности с Пекином на фоне китайских ограничений на экспорт редкоземельных металлов. В рамках договоренностей США отложили ужесточение правил экспорта технологий для ряда китайских компаний и начали пересмотр разрешений на поставки мощных чипов Nvidia для ИИ в Китай.

Параллельно продолжается расследование по «Разделу 232», которое может привести к дополнительным пошлинам на электронику с китайскими чипами.