США отменили обязательный тест на коронавирус для прибывших из Китая

При этом новые правила въезда в США никак не зависят от текущей политической повестки в отношениях с Китаем, а основаны исключительно на информации о фактическом снижении смертности и госпитализаций от коронавируса в Китае.

Вероятно, 9 марта американские авиакомпании и китайские официальные лица получат соответствующие уведомления об антиковидных послаблениях.