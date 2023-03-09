США отменили обязательный тест на коронавирус для прибывших из Китая

00:51, 09 марта 2023
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США отменили обязательный тест на коронавирус для прибывших из КитаяНесмотря на политические отношения с Китаем
С 10 марта для туристов, прибывающих в США из Китая, отменят ранее обязательный тест на коронавирус. Это решение принято не только чиновниками от здравоохранения, но и службами национальной безопасности Штатов.
Фото: Syrializm.net
При этом новые правила въезда в США никак не зависят от текущей политической повестки в отношениях с Китаем, а основаны исключительно на информации о фактическом снижении смертности и госпитализаций от коронавируса в Китае.
Вероятно, 9 марта американские авиакомпании и китайские официальные лица получат соответствующие уведомления об антиковидных послаблениях.