США отметили общий недостаток российских истребителей

При этом издание напомнило, что не только Су-47 “Беркут” можно считать нестабильным — таковым в свое время уже был назван другой истребитель, американский X-29. Также при исследовании Су-47, Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона пришло к выводу, что такому самолету для полноценного обеспечения устойчивости в полете потребуются электродистанционная система управления и новые материалы производства: например, легкое углеродное волокно.

”Похоже, что аналогичная проблема была у Су-47, поскольку новый истребитель Су-57, разработанный после Су-47, сохраняет традиционную компоновку крыла”, — написали в заключении в журнале.