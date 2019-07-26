США отняли у Украины противотанковые ракетные комплексы

Судя по имеющимся данным, Минобороны Украины просто не создано условий для хранения новейшего американского вооружения, которые соответствовали бы техническим нормам. Что же касательно Пентагона, взявшего на себя финансовую ответственность за обслуживание ПТРК “Джавелин”, то ведомство не предусмотрело данную статью расходов в недавно принятом новом оборонном бюджете. На сегодняшний день, большая часть американских ракетных комплексов была вывезена в Польшу. Там они, вероятнее всего, останутся на постоянной основе, чтобы в случае чего, обеспечить Силы быстрого реагирования НАТО высокотехнологичным оружием.