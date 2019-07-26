Судя по имеющимся данным, Минобороны Украины просто не создано условий для хранения новейшего американского вооружения, которые соответствовали бы техническим нормам. Что же касательно Пентагона, взявшего на себя финансовую ответственность за обслуживание ПТРК “Джавелин”, то ведомство не предусмотрело данную статью расходов в недавно принятом новом оборонном бюджете. На сегодняшний день, большая часть американских ракетных комплексов была вывезена в Польшу. Там они, вероятнее всего, останутся на постоянной основе, чтобы в случае чего, обеспечить Силы быстрого реагирования НАТО высокотехнологичным оружием.
Наука и технологии
Сегодня 11:28
США отняли у Украины противотанковые ракетные комплексы
Случилось это после смены власти в стране
Различные украинские активисты, состоящие в организациях волонтерской направленности, массово заявляют об очередном “предательстве”. По их словам, Соединенные Штаты начали забирать у украинской армии противотанковые ракетные комплексы “Джавелин”, полученные вооруженными силами в результате договоренностей Вашингтона с экс-президентом Петром Порошенко.
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