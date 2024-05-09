США отозвали лицензии на экспорт технологий Huawei

Этот шаг стал ответом на требования республиканских законодателей блокировать все экспортные лицензии для компании. В прошлом году санкции, ограничивающие доступ Huawei к американским компонентам, сильно ударили по его производству смартфонов. Теперь поставщики должны получить лицензию перед отправкой товара компании.

Компания Qualcomm подтвердила, что ведомство торговли отозвало некоторые экспортные лицензии. Подобные действия вызвали возмущение Пекина, который назвал это экономическим давлением.

В ответ на анонс Huawei о запуске нового компьютера с использованием технологии Intel с возможностями искусственного интеллекта, республиканские законодатели выразили недовольство, обвинив Huawei в использовании американских технологий для продвижения своего продукта.

Компания Intel воздержалась от комментариев по этому вопросу, а ее акции снизились на 2,2 процента. Акции Qualcomm выросли на 0,2 процента.

В финансовом отчете Qualcomm сообщила, что имеет лицензии на продажу продукции Huawei, но не ожидает получения доходов от Huawei в текущем году. Это связано с возможным отказом в новых лицензиях на продажи Huawei и его усилиями в запуске устройств с собственными чипами.